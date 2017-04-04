Лукашенко та Путін домовилися про спільні заходи безпеки та рефінансування боргів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент РФ Володимир Путін домовилися про спільні заходи з охорони безпеки двох держав. Про це Лукашенко заявив на спільній з Путіним прес-конференції у понеділок, 3 квітня, в Санкт-Петербурзі, передає Deutsche Welle.

"Ви бачите, що відбувається навколо. І ми би хотіли просто зберегти стабільність Росії і Білорусі. Надто вже мало залишилося в цьому світі тихих, спокійних точок на планеті. Ми домовилися про спільні дії зі збереження безпеки наших держав", - заявив білоруський президент.

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Він зауважив, що питання безпеки було "основним питанням" переговорів і що це планувалося раніше.

Окрім того, Лукашенко домовився з Путіним про рефінансування боргів Білорусі. "Президент (Росії, - ред.) пообіцяв, що протягом сьогоднішнього-завтрашнього дня він віддасть відповідні розпорядження з цього питання" - зазначив президент Білорусі.

Путін і Лукашенко також домовилися про принципи роботи в нафтогазовій сфері до 2019 року. "Підтвердили своє прагнення створити необхідні основоположні правила та умови до липня 2019 року зі створення єдиного ринку електроенергії", - зазначив Путін. За словами російського президента, двоє лідерів "підтвердили готовність зробити все", щоб розробити до 1 січня 2018 року спільні правила щодо єдиного ринку газу.

Нагадаємо, що 3 квітня в потязі метро Санкт-Петербурга пролунав вибух, внаслідок якого 11 осіб загинули, понад 40 потрапили до лікарень. Слідчий комітет РФ розслідує вибух як теракт.