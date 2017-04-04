Напад у Петербурзі: ймовірний смертник міг виявитися жертвою теракту

Громадянин Казахстану, який загинув під час вибуху у вагоні петербурзького метро 3 квітня, є, швидше за все, не терористом-смертником, а жертвою теракту. Про це повідомили РБК в розслідувальної групи CIT.

Раніше "Фонтанка" повідомила, що експерти упізнали тіла трьох загиблих під час вибуху у вагоні петербурзького метро.

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Як розповіли джерела видання, в епіцентрі вибуху у вагоні метро на перегоні між "Сінною площею" і "Технологічним інститутом" опинився 22-річний громадянин Казахстану Максим Аришев. Крім того, із високою часткою ймовірності упізнані ще двоє загиблих - це 71-річний Юрій Минів і 18-річна Ксенія Мілюкова.

Видання написало, що один із цих трьох - ймовірний смертник, хоча конкретне прізвище не назвав.

У CIT виданню РБК розповіли, що після повідомлення про вибух родичі шукали в соціальній мережі "ВКонтакте" Максима Аришева. Він останній раз заходив у мережу за кілька хвилин до вибуху. "Ми вважаємо, що Максим Аришев був однією з жертв теракту, а не смертником", - сказав представник CIT.

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Крім того, CIT виявила сторінку Аришева на сайті "Ваш репетитор", де сказано, що він давав уроки програмування і вчився на третьому курсі СПбДЕУ.

Джерело РИА Новости в правоохоронних органах розповіло, що епіцентрі вибуху дійсно виявлено тіло вихідця з Середньої Азії, але називати його "терористом" передчасно.

"У можливому епіцентрі вибуху виявлено тіло вихідця з однієї середньоазіатської країни. Однак називати його терористом-смертником передчасно", - уточнив співрозмовник агентства. За його словами, слідство відпрацьовує всі версії.

Як повідомляв УНІАН, раніше джерела "Інтерфаксу" в правоохоронних органах повідомили, що вибух у петербурзькому метро в понеділок, за попередніми даними, здійснив терорист-смертник - 23-річний уродженець Середньої Азії.

При цьому, чоловік у темному одязі, який був зображений на відеокамерах і раніше вважався причетним до вибухів, з'явився в поліцію і заявив про свою невинуватість.

Раніше ЗМІ опублікували фото другого передбачуваного терориста, який ймовірно заклав вибуховий пристрій на станції метро "Площа Повстання", а потім підірвав себе у вагоні метро.

Нагадаємо, 3 квітня в метро в Санкт-Петербурзі на перегоні між станціями метро "Сінна площа" та "Технологічний інститут" прогримів вибух. Ще один вибуховий пристрій було виявлено і знешкоджено на станції "Площа Повстання".

За останніми даними, в результаті теракту в метро Санкт-Петербурга загинули 11 людей, 45 постраждалих перебувають у лікарнях.