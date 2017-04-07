У Держдумі РФ удар США по Сирії назвали "безвідповідальним"

Удар США по Сирії напевно призведе до погіршення і без того не безхмарних відносин з Росією, вважає перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Андрій Красов, передає Російська служба Бі-бі-сі.

За його словами, безвідповідальні дії адміністрації президента США "ставлять його на один рівень з Обамою, який випустив 900 тактичних ракет по Лівії, і разом з Бушем, який здійснив вторгнення і зруйнував всю державність в Іраку".

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Як повідомляв УНІАН, США за наказом президента Дональда Трампа завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії у відповідь на атаку з використанням хімічної зброї на місто, яке утримують повстанці.

Пентагон заявив, що 59 крилатих ракет «Томагавк» були випущені 7 квітня о 04:40 по сирійському часу з есмінців у східній частині Середземного моря.