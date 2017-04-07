РосЗМІ поскаржилися, що на базі "Шайрат" у Сирії знищено 9 літаків (відео)

Журналіст російського пропагандистського каналу "Росія 24", який приїхав на обстріляну авіабазу Башара Асада "Шайрат" в Сирії, заявив, що, за попередніми даними, в результаті ракетного удару США знищено дев'ять літаків, але частина авіатехніки вціліла.

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За словами кореспондента, злітно-посадкова смуга аеродрому "Шайрат" не постраждала, вона всіяна осколками. Також були попадання по складах боєприпасів і палива. Знищено 9 критих ангарів і техніка, яка в них знаходилася. За попередніми даними, знищено 9 літаків ВПС Сирії. Але тут залишилася авіатехніка, яка не була пошкоджена. Також кореспондент стверджує, що використовувалися осколково-фугасні і касетні боєприпаси. Пожежа на базі триває.

В одному з ангарів триває пожежа, там розриваються снаряди, уточнив кореспондент.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Збройні сили США завдали ракетного удару по авіабазі урядових військ президента Башара Асада. Два військових кораблі США, розташованих в Середземному морі, випустили щонайменше 50 ракет "Томагавк".

Перед цим Трамп заявив, що уряд президента Сирії Башара Асада "перетнув" червону межу" після хімічної атаки в провінції Ідліб, жертвами якої стали мирні жителі. Трамп зазначив, що хімічна атака вивела конфлікт у Сирії "на абсолютно новий рівень", а його ставлення до президента Сирії Башара Асада "дуже сильно змінилося".