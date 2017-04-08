США і Китай домовилися про співпрацю з питання ядерної програми КНДР
Дональду Трампу і Сі Цзіньпіну вдалося домовитися про створення нової системи діалогу двох країн.
На зустрічі лідерів США і Китаю Дональд Трамп і Сі Цзіньпін домовилися про розширення співпраці з питання запобігання ядерної програми КНДР.
Про це за підсумками переговорів делегацій двох країн заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон, повідомляє РБК з посиланням на Білий дім.
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Тіллерсон повідомив, що лідери країн «домовилися розширювати співпрацю і продовжити роботу з міжнародним співтовариством, для того, щоб переконати КНДР мирно вирішити питання і відмовитися від програм по створенню заборонених озброєнь».
Крім того, за словами Тіллерсона, Трампу і Цзіньпіну вдалося домовитися про створення нової системи діалогу двох країн. «Комплексний діалог буде контролюватися двома президентами, і він буде мати чотири стовпи: діалог з питань дипломатії і безпеки; економічний діалог; діалог з правових питань та співпраці у сфері кібербезпеки і діалог в соціально-культурній сфері», — розповів Тіллерсон.
Крім того, підсумки зустрічі двох лідерів прокоментував міністр торгівлі США Уілбур Росс. Він заявив, що головним досягненням переговорів стало прийняття сторонами плану про збільшення американського експорту в Китай. План розрахований на 100 днів, і за словами Росса, передбачає скорочення дефіциту торговельного балансу двох країн.