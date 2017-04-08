У Сербії тисячі людей вийшли на мітинг проти нового президента (фото)

У Белграді тисячі людей у суботу вийшли на антиурядові протести через невдоволення обранням на пост президента Олександра Вучича.

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Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Balkan Insight.

На протести зібралися близько 20 тисяч осіб, які колоною рушили до офісу державного телеканалу RTS, потім рушили до Палацу Сербії, де розташовані Міністерство внутрішніх справ і резиденції президента.

Одночасно з протестом проти Вучича в урядовому кварталі Белграда в суботу проходить мітинг профспілок проти скорочення пенсій.

Кілька сотень людей протестують у південному місті Ніш, пообіцявши і надалі проводити акції, поки "не почнуть сприймати їх всерйоз".

Вони рушили до місцевого телеканалу, вимагаючи від ЗМІ висвітлювати акції протесту і об'єктивно інформувати громадян.

Нагадаємо, в Сербії три дні поспіль тривають антиурядові протести. Демонстранти вимагають відставки голови виборчої комісії, спікера парламенту, керівників державного телебачення, які, як вони вважають, незаконно сприяли перемозі Александара Вучича.

Чинний прем'єр Сербії і лідер Сербської прогресивної партії Александар Вучич переміг у першому турі президентських виборів, що відбулися 2 квітня.

Опозиція заявляє про фальсифікації та тиск на ЗМІ під час передвиборної кампанії.