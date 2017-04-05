Тисячі сербів протестують проти обрання президентом країни Вучича (фото, відео)

10:20, 05 квітня 2017
Світ
491 0

Протестувальники, переважно молоді люди, не висували особливих вимог.

У Сербії у вівторок, 4 квітня, пройшли протести проти обрання президентом країни чинного прем'єр-міністра Александара Вучича. У протестних акціях брали участь тисячі людей, переважно молодих, передає Balkan Insight.

Найбільші демонстрації відбулися в Белграді, Нові-Сад, Ніші і Крагуєваці. Протестувальники, переважно молоді люди, не висували особливих вимог, але протестували проти того, що вони називають "диктатурою" після перемоги чинного прем’єра Александара Вучича на президентських виборах.

Читайте такожРосія нарощує свій вплив у Сербії - глава комітету ЄП

Александар Вучич виграв у першому турі президентські вибори, які відбулися 2 квітня. Він набрав понад 55 відсотків голосів та офіційно стане президентом наприкінці травня. Як заявив Вучич, "кожен має право бути незадоволеним результатами виборів". 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Сербія