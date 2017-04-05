Тисячі сербів протестують проти обрання президентом країни Вучича (фото, відео)
Протестувальники, переважно молоді люди, не висували особливих вимог.
У Сербії у вівторок, 4 квітня, пройшли протести проти обрання президентом країни чинного прем'єр-міністра Александара Вучича. У протестних акціях брали участь тисячі людей, переважно молодих, передає Balkan Insight.
Найбільші демонстрації відбулися в Белграді, Нові-Сад, Ніші і Крагуєваці. Протестувальники, переважно молоді люди, не висували особливих вимог, але протестували проти того, що вони називають "диктатурою" після перемоги чинного прем’єра Александара Вучича на президентських виборах.
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Day 2: Protests in organised around #Serbia, largest in #Belgrade, reasons: 'rigged' elections, media freedom & Vucic. via @MajaBjelospic.twitter.com/hiwBRdtN4G— Balkanist Magazine (@Balkanist) April 4, 2017
Centar Niša, od Suda do Ureda, je ulica zatvoren za saobraćaj dok traju protesti. pic.twitter.com/eObCVwSBEM— Predrag Blagojevic (@pblagojevic) April 4, 2017
Thousands protested across #Serbia against what they call the “dictatorship” of PM Aleksandar Vucic #protivdiktaturehttps://t.co/ETH8Ddrjg0pic.twitter.com/XjN3P8Cez5— Balkan Insight (@BalkanInsight) April 4, 2017
Traffic in #Belgrade where thousands protest against election irregularities is stopped #Izbori2017https://t.co/HNzi3Whd9Rpic.twitter.com/niVFGv0ugI— Balkan Insight (@BalkanInsight) April 4, 2017
#novisad#protestpic.twitter.com/R7fl8bvWFJ— trazibaba (@trazibaba) April 4, 2017
Александар Вучич виграв у першому турі президентські вибори, які відбулися 2 квітня. Він набрав понад 55 відсотків голосів та офіційно стане президентом наприкінці травня. Як заявив Вучич, "кожен має право бути незадоволеним результатами виборів".