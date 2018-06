Тисячі сербів протестують проти обрання президентом країни Вучича (фото, відео)

У Сербії у вівторок, 4 квітня, пройшли протести проти обрання президентом країни чинного прем'єр-міністра Александара Вучича. У протестних акціях брали участь тисячі людей, переважно молодих, передає Balkan Insight.

Найбільші демонстрації відбулися в Белграді, Нові-Сад, Ніші і Крагуєваці. Протестувальники, переважно молоді люди, не висували особливих вимог, але протестували проти того, що вони називають "диктатурою" після перемоги чинного прем’єра Александара Вучича на президентських виборах.

Centar Niša, od Suda do Ureda, je ulica zatvoren za saobraćaj dok traju protesti. pic.twitter.com/eObCVwSBEM — Predrag Blagojevic (@pblagojevic) April 4, 2017

Thousands protested across #Serbia against what they call the “dictatorship” of PM Aleksandar Vucic #protivdiktaturehttps://t.co/ETH8Ddrjg0pic.twitter.com/XjN3P8Cez5 — Balkan Insight (@BalkanInsight) April 4, 2017

Александар Вучич виграв у першому турі президентські вибори, які відбулися 2 квітня. Він набрав понад 55 відсотків голосів та офіційно стане президентом наприкінці травня. Як заявив Вучич, "кожен має право бути незадоволеним результатами виборів".