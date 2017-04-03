Александар Вучіч оголосив про перемогу на виборах президента Сербії

Прем'єр-міністр Сербії Александар Вучіч оголосив себе переможцем на президентських виборах, що пройшли в неділю, 2 квітня, передає dw.com.

"Сербія буде дотримуватися європейського напрямку і шляху реформ, але також збереже дружбу з Росією і Китаєм", - заявив Вучіч, виступаючи перед своїми прихильниками в штаб-квартирі очолюваної ним Сербської прогресивної партії в Белграді.

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За словами Вучіча, він зберігатиме за собою пост голови уряду Сербії ще приблизно два місяці, перш ніж офіційно вступить на посаду глави держави. Він також висловив "особливу подяку" канцлеру ФРН Ангелі Меркель і президенту РФ Володимиру Путіну, які зустрічалися з Вучічем напередодні виборів.

Згідно з попередніми результатами, Вучіч набрав понад 55 відсотків голосів, що робить його переможцем у першому турі. Його головний конкурент від ліберальної опозиції Саша Янкович посів друге місце з великим відривом, набравши близько 15 відсотків.

При цьому на третьому місці опинився студент Люка Максимович, який виступав в якості пародійного кандидата і набрав близько 9 відсотків голосів. Офіційні результати виборів президента Сербії будуть оголошені 3 квітня.

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними екзит-полів, прем'єр-міністр Сербії Олександр Вучіч виграв президентські вибори, які відбулися в неділю, 2 квітня. Вучіч набрав 58% голосів виборців і таким чином переміг вже в першому турі. Найближчий його суперник, опозиційний кандидат Саша Янкович, отримав підтримку 14% виборців.