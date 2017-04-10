В Єгипті впровадили надзвичайний стан

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі ввів у країні режим надзвичайного стану. Про це в неділю, 9 квітня, повідомляє Reuters.

Він буде діяти три місяці. У спеціальному телевізійному зверненні до нації глава держави пояснив, що змушений піти на цей крок у зв'язку з терактами, в яких загинули понад 40 осіб.

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Крім того, єгипетський лідер оголосив про створення Вищої ради по боротьбі з тероризмом.

«Єгиптяни поставили заслін планам щодо руйнування держави. Вони зірвали змови проти країни», — сказав ас-Сісі. Він також наголосив, що терористи мали намір зламати волю громадян, проте народ Єгипту «продовжить творити і будувати».

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня в Єгипті сталися чотири вибухи: в місті Танті терористи напали на християнську церкву і центр підготовки поліцейських, в Олександрії також був атакований храм, пізніше спрацювала ще одна бомба. Відповідальність за це узяло на себе угруповання «Ісламська держава».