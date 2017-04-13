United Airlines поверне гроші за квитки всім пасажирам скандального рейсу

Американська авіакомпанія United Airlines вирішила повернути гроші за квитки всім пасажирам переповненого рейсу 3411, з якого силою витягнули пасажира. Про це авіакомпанія повідомила USA Today.

"Всі пасажири рейсу 3411 отримають компенсацію у вигляді повернення вартості квитка", - йдеться в заяві компанії.

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Нагадаємо, інцидент на борту літака United Airlines стався 9 квітня. Компанія продала дуже багато квитків і запропонувала кільком пасажирам залишити літак за додаткову компенсацію.

Добровольців не знайшлося, і тоді менеджер компанії сам обрав людей, яким треба було вийти з літака. Один із них - лікар Девід Дао - відмовився, пославшись на те, що йому треба обов'язково полетіти, оскільки на нього чекають пацієнти.

Дао силою ссадили з рейсу. На відео з місця події видно, що обличчя пасажира розбите і закривавлене.

12 квітня гендиректор United Оскар Муньос в черговий раз вибачився за інцидент. За словами керівника компанії, йому соромно за те, що сталося.