У Мексиці невідомі викинули з літака трьох людей

На півночі штату Сіналоа в Мексиці на даху госпіталю було знайдено тіло чоловіка, імовірно, викинутого з літака, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

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За словами очевидців, літак пролітав над шпиталем на низькій висоті. Також, за даними видання, в 60 км на південь від Кульякану, столиці штату, були знайдені ще два тіла. Вони були кинуті з того ж літака. Поліція встановлює подробиці інциденту.

Як зазначає Reuters, Сіналоа - це рідний штат Хоакіна Гусмана Лоера на прізвисько Коротун, який керував великим наркокартелем аж до арешту в 2016 році.

Після його арешту рівень безпеки в країні погіршився через протистояння між найбільшим в країні картелем та іншими представниками наркомафії.