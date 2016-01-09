У Мексиці заарештували наркобарона-мільярдера, який втік із в'язниці

Наркобарон Хоакін «Ель Чапо» Гусман («Коротун» Гусман), що втік із в'язниці в липні і заарештований 8 січня, під час затримання знову намагався втекти.

Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Гусман біг через каналізацію і намагався втекти на автомобілі, але його спіймали, йдеться в заяві уряду Мексики.

Його посадили у вертоліт морської піхоти і відправили в ту ж в'язницю, з якої він втік влітку 2015 року.

Про арешт «Ель Чапо» напередодні оголосив президент Мексики Пенья Ньєто. Гусмана затримали в його рідному штаті Сіналоа, пише Bloomberg. Арешт був результатом кількох місяців роботи розвідки. Захоплення почалося рано вранці в п'ятницю після надходження відомостей про озброєних чоловіків у гірській частині Сіналоа.

На місце прибули солдати морської піхоти, яких обстріляли. Всього в перестрілці було вбито п'ять бойовиків, шістьох заарештовано, один офіцер був поранений.

Гусмана розшукували протягом півроку. Наркобарон 11 липня втік зі своєї камери у в'язниці в Мехіко через тунель довжиною в милю.

Гусман є головою могутнього картелю Сіналоа. У 2012 році журнал Forbes включив його в список світових мільярдерів, а в 2013 році Гусман зайняв 67 місце в рейтингу найвпливовіших людей за версією видання.

За оцінками експертів, картель Гусмана заробляє понад $3 млрд в рік, зазначав Forbes. Вважається, що саме Гусман контролює більшу частину поставок наркотиків до США.