Трамп: Між Росією та США буде встановлено міцний мир

Президент США Дональд Трамп опублікував оптимістичний твіт про відносини з Росією.

"Питання між США та Росією будуть вирішені. У потрібний час усі прийдуть в себе і буде міцний мир!" - написав Трамп.

Things will work out fine between the U.S.A. and Russia. At the right time everyone will come to their senses & there will be lasting peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 13, 2017

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня Трамп на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що не проти того, аби США та Альянс спробували порозумітися з Росією.

"Було б чудово, як ми обговорювали декілька хвилин тому, якби НАТО та наша країна змогли порозумітися з Росією. Зараз ми зовсім не знаходимо спільної мови з Росією. Ми, напевно, перебуваємо на небувало низькому рівні у питанні відносин з Росією", - наголосив Трамп, відповідаючи на запитання про те, чи змінилося його ставлення до президента РФ Володимира Путіна після того, як в Сирії було застосовано хімічну зброю проти цівільного населення.

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Президент США заявив, що фундамент для таких відносин з РФ закладався тривалий час. "Але ми подивимося, що станеться. Путін є лідером Росії. Росія є сильною країною. Ми дуже, дуже сильна країна. Ми подивимося, як це все спрацює", - заявив Трамп. При цьому він вкотре запевнив, що особисто не знайомий з Путіним.

Трамп додав, що буде "фантастичною справою, якщо ми порозуміємося з Путіним, і якщо ми порозуміємося з Росією". "Це може статися і це може не статися. І може бути навпаки. Я тільки можу вам сказати, що я хотів би зробити - я би дуже хотів мати змогу порозумітися з кожним. Зараз у світі панує безлад, але я думаю, що до того часу, коли ми закінчимо, світ стане набагато кращим місцем для життя", - заявив Трамп.