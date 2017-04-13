Україні відомі перші непублічні результати візиту Тіллерсона до Москви - Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україні відомі перші непублічні результати візиту секретаря Державного департаменту США Рекса Тіллерсона до Москви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін сказав журналістам.

"По-перше, будемо зараз розмовляти з Державним секретарем Сполучених Штатів. Він з нами радився, коли будував свою позицію. Ви знаєте інформацію про дзвінок. Я вважаю, що його візит дуже чітко продемонстрував не тільки в сенсі заяв, але в сенсі тієї логіки, що він викладав під час прес-конференції. Я знаю перші результати візиту також непублічні, але не буду казати про все", - заявив Клімкін.

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"Але наша спільна теза з усіма нашими друзями і партнерами про те, що з Росією не можна в принципі ані співпрацювати, ані взагалі розмовляти на основі жодної довіри, під час візиту однозначно була підтверджена", - додав міністр.

Також він повідомив, що зараз проведе телефонну розмову «з американською стороною».

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня у Москві відбулись переговори держсекретаря США Тіллерсона з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим та президентом Володимиром Путіним.

Після переговорів Тіллерсон заявив, що доки РФ не виконає повністю Мінські угоди, ситуація в Україні залишатиметься перешкодою для покращення відносин між США та Росією.

Сьогодні, 13 квітня, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Тіллерсон і Путін не обговорювали детально ситуацію в Україні.