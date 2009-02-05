У Латвії почалося будівництво радіомаяків для НАТО

На території Латвії почалося будівництво радіомаяків на користь системи зв`язку військової авіації НАТО, повідомляє DELFI з посиланням на місцеві ЗМІ. Військово-повітряні сили Латвії розмістять ці об`єкти у Вентспілсі, Олайні і Резекне.

Як уточнює видання, нові радіостанції класу "земля-повітря-земля" дозволять пілотам бойової авіації НАТО переговорюватися між собою і з диспетчерами на землі. В інтересах цивільних служб система зв`язку використовуватися не буде, проте військовими радіочастотами також зможуть скористатися екіпажі вертольотів пошукових і рятувальних служб.

Нагадаємо, що торік збройні сили Латвії підписали з корпорацією Lockheed Martin контракт на постачання чотирьох радіолокаторів спостереження за повітряним простором AN/TPS-77 на користь об`єднаної системи ППО НАТО. Вони дозволяють виявляти повітряні цілі на відстані до 400 кілометрів.

У листопаді 2008 року військове відомство Литви також оголосило про намір виділити близько 45 мільйонів доларів на заміну радянських радарів західними зразками, відповідними до стандартів НАТО. Нові радари, точна модифікація яких не повідомляється, матимуть велику дальність, і дозволять винищувачам НАТО, що бере участь в місії "повітряної поліції" в країнах Балтії, оперативніше реагувати на можливі загрози.

У квітні 2008 року парламентські комісії з оборони Естонії, Латвії і Литви запропонували, щоб місія НАТО з охорони повітряного простору цих країн була продовжена до 2018 року, а раніше погодилися частково оплачувати союзникам супутні витрати.

Балтійські країни стали членами Північноатлантичного альянсу 2004 року і відтоді їх повітряний простір охороняють партнери по НАТО. Самі вони поки що не мають в своєму розпорядженні необхідної для цього військової техніки.

Лента.ру