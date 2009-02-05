Консорціум Набукко готовий до партнерства з Росією

Міжнародний консорціум, створений для будівництва газопроводу "Набукко" (Nabucco), готовий розглянути питання участі в проекті Росії, повідомив в середу на конференції в Анкарі керуючий директор консорціуму Рейнхард Мітчек (Reinhard Mitschek).

"Ми у жодному разі не відмовляємося від участі в проекті Росії. Якщо від Росії надійде відповідна пропозиція, ми обговоримо її з партнерами", - сказав Мічтек, що обговорює в турецькій столиці питання реалізації амбітного проекту.

Проект "Набукко", що оцінюється в 7,3 мільярда доларів, передбачає прокладку газопроводу до Австрії з району Каспійського моря, оминаючи Росію. Він стане продовженням вже прокладеного до Туреччини газопроводу Баку-Тбіліси-Ерзурум, і розрахований на щорічне транспортування 20-30 мільярдів кубометрів газу.

Переговори про "Набукко", одним з головних питань яких є гарантії заповнення магістралі, ведуться не один рік. Вони активізувалися на початку цього року після того, як спалахнув російсько-український газовий конфлікт.

Серед потенційних постачальників газу для "Набукко" називають Азербайджан, Іран, Туркменію і останнім часом Ірак. Ідею постачань іракського газу до Європи підтримують в США.

У Росії скептично ставляться до можливості реалізації в найближчі роки проекту.

РІА “Новости”