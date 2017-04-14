Прокуратура видала ордер на арешт затриманого після теракту в Дортмунді іракця

Федеральна прокуратура Німеччини видала ордер на арешт іракця, якого затримали після нападу на автобус футбольного клубу "Боруссія" в Дортмунді. 26-річного Абдула Безета А. підозрюють у причетності до терористичної мережі "Ісламська держава" (ІД). Слідчі припускають, що він очолював в Іраку загін, який займався викраденням людей, вимаганням грошей та вбивствами, повідомили в прокуратурі в четвер, 13 квітня, передає DW.

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Після нападу на автобус футбольного клубу поліція обшукала квартири, де мешкали затриманий чоловік та ще один підозрюваний. У слідчих були підстави припускати, що ці люди можуть мати причетність до теракту в Дортмунді. Однак співучасть Абдула Базета А. у злочині не підтвердилася. Не підтвердилися й підозри щодо другого підозрюваного, який був у полі зору слідчих, повідомили в федеральній прокуратурі ФРН.

Біля автобуса німецького футбольного клубу ввечері 11 квітня пролунали три вибухи, коли він від'їжджав від готелю, в якому мешкали спортсмени. Центральний захисник, іспанець Марк Бартра, отримав поранення. Поліцейський, який на мотоциклі супроводжував автобус з футболістами на стадіон, дістав акустичної травми вуха й шок.