В Афганістані розповіли про наслідки удару США "матір'ю всіх бомб"

В результаті скидання американськими військовими "матері всіх бомб" на позиції "Ісламської держави" в Афганістані вбито 36 бойовиків. Про це заявив представник афганського Міноборони, передає CNN.

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Також повідомляється, що вибух найбільшої неядерної бомби зруйнував три підземних тунелі ІДІЛ та знищив їхні боєприпаси. При цьому наголошується, що мирне населення не постраждало.

Один з очевидців розповів про гучний вибух, через який вибило всі шибки в будинку.

Як повідомляв УНІАН раніше, бомби GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) США скинули на позиції бойовиків ІД в Афганістані 13 квітня. Пізніше в Білому домі уточнили, що метою цього удару була система тунелів, яку використовували терористи. Бойове застосування бомби такого типу, як зазначав Reuters, стало першим в історії.