Бундесвер щодня відбиває понад 4 тисячі кібератак – міноборони ФРН

13:25, 16 квітня 2017
Світ
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Бундесверу потрібна модернізація технічного обладнання, і лише на заміну всіх радіопередавальних пристроїв доведеться витратити як щонайменше 5 млрд євро.

Штаб кібербезпеки Бундесверу / Bundeswehr

На бундесвер щодня здійснюється 4,5 тис. кібератак. Про це міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн повідомила в інтерв'ю газеті Welt am Sonnatg, опублікованому 16 квітня, передає Deutsche Welle.

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За словами міністра, багато з цих спроб зламати IT-системи бундесверу здійснюються через мережу заражених пристроїв. У деяких випадках йдеться про більш складний тип зломів - APT-атаки (так звані цільові атаки).

За словами фон дер Ляєн, у таких випадках військові IT-фахівці мають право тільки протистояти нападам хакерів, але не здійснювати атак у відповідь. Крім того, вона наголосила, що найчастіше вкрай складно встановити, хто стоїть за спробою злому. Проведення власних кібератак бундесвер відпрацьовує поки що в «лабораторних умовах».

Міністр оборони ФРН звернула також увагу на інший бік кібербезпеки. Вона зазначила, що бундесверу потрібна модернізація технічного обладнання, і лише на заміну всіх радіопередавальних пристроїв доведеться витратити як щонайменше 5 млрд євро.

У Німеччині з 1 квітня розпочав роботу командний центр німецьких кібервійськ зі штаб-квартирою в Бонні, в які наберуть 13,5 тисячі військових і цивільних осіб - експертів в IT-сфері, розвідці та кібербезпеці. За словами міністра оборони ФРН, завдяки появі подібного центру Німеччина випереджає в цій сфері інші європейські країни, хоча до рівня США й Ізраїлю ще далеко.

У рамках підготовки кадрів для кібервійськ було вирішено ввести нову навчальну спеціальність в університеті бундесверу в Мюнхені. Крім того, Міністерство оборони виділило загалом близько 27,5 млн євро на нову структуру - Центр кіберінновацій (Cyber Innovation Hub), який повинен шукати перспективні стартапи і експертів у сфері інформаційних технологій, чиї ідеї та дослідження можуть бути застосовані військовими.

Поряд з цим, фон дер Ляєн повідомила про плани сформувати так званий «кіберрезерв», який по суті складається із сторонніх експертів, які проводитимуть проектні експертизи для бундесверу.

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Теги: #хакери#Бундесвер