У Німеччині запрацював штаб кібервійськ

У Бонні 1 квітня запрацював штаб командний центр німецьких кібервійськ (CIR). Наразі тут працюють 260 співробітників. До 1 липня у підпорядкування штабу перейдуть 13500 осіб, повідомляє «Німецька хвиля».

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У боннському штабі працюватимуть 260 осіб. До 1 липня 2017 року у підпорядкування центру перейдуть 13500 військовослужбовців і цивільних співробітників. Новий вид військ повинен забезпечувати безпеку інформаційних систем збройних сил Німеччини, а також захищати від злому ті види озброєнь, де застосовуються цифрові технології.

Тепер кібервійска в ФРН остаточно виділені в окремий вид - поряд із сухопутними, військово-повітряними і морськими силами. Досі за кібероборону в країні відповідало міністерство внутрішніх справ.

Урочисте відкриття центру відбудеться в середу, 5 квітня, на заході буде присутня міністерка оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Міноборони країни повідомило, що тільки за перші 9 тижнів 2017 року було скоєно майже 300 тисяч кібератак на комп'ютери Бундесверу.

"Кібератаки на державу і ключову інфраструктуру вже давно не є фантастикою, це - реальність. Це доводять численні інциденти в наших країнах-партнерах, що володіють подібним рівнем розвитку цифрових технологій", - йдеться в стратегічному документі міністерства оборони ФРН.