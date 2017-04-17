Ердоган сказав ОБСЄ "знати своє місце"

23:21, 17 квітня 2017
Світ
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Ердоган заявив, що "не бачить, не чує і не визнає політично мотивовані звіти" спостерігачів.

Реджеп Тайіп Ердоган / REUTERS

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган відкинув критику міжнародних спостерігачів, які заявили, що кампанія по проведенню референдуму не відповідала міжнародним стандартам, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

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"Знайте своє місце", - сказав він у відповідь на повідомлення про порушення.

Виступаючи перед прихильниками в президентському палаці в Анкарі, Ердоган заявив, що "не бачить, не чує і не визнає політично мотивовані звіти спостерігачів.

За кілька годин до цього ОБСЄ опублікувала звіт, згідно з яким референдум про розширення повноважень президента Туреччини був проведений в умовах нерівних можливостей, наданих прихильникам і противникам поправок.

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Теги: #ОБСЄ#Туреччина