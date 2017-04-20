Теракт у метро Петербурга: ФСБ заявила, що встановлено замовника

Замовник теракту в Санкт-Петербурзі встановлений. Про це заявив Директор ФСБ РФ Олександр Бортніков, передає "Дождь".

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«Замовника організації терористичного акту Петербурга встановлено», — сказав він, не уточнивши подробиць.

У понеділок, 17 квітня, ФСБ повідомила про затримання імовірного організатора теракту в Петербурзі. Ним виявився «виходець з Центральноазіатського регіону» Аброр Азімов 1990 року народження.

Напередодні стало відомо про затримання його старшого брата, Акрама Азімова 1988 року народження. У ФСБ повідомили, що він був пособником при переправленні грошей, використаних при підготовці теракту.

Як повідомлялося, З квітня в Петербурзі на перегоні між станціями "Сінна площа" та "Технологічний інститут" прогримів вибух, жертвами якого стали 15 людей.

Незабаром після цього на станції "Площа Повстання" було виявлено і знешкоджено ще один саморобний вибуховий пристрій. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею "теракт".

За версією слідства, виконавцем теракту був громадянин Росії Акбаржон Джалілов 1995 року народження, уродженець Киргизії. Слідчі вважають, що Джалілов спочатку заховав замасковану бомбу на "Площі Повстання", а потім підірвався у вагоні. У рамках розслідування теракту були затримані вісім передбачуваних учасників джихадистські осередків.

Шість із них перебували в Санкт-Петербурзі, двоє - в Москві. Всі затримані - вихідці з Центральної Азії. Всіх вісьмох підозрюваних заарештовано.