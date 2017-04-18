Підозрюваний в організації теракту в Петербурзі заявив, що не визнавав провини

Один з ймовірних організаторів теракту у петербурзькому метро Аброр Азімов відмовився від свідчень.

"Те, що я причетний до вибуху — я цього не говорив", — передає його слова РІА Новости.

"Проти арешту я не заперечую. Те, що я причетний до вибуху — я цього не говорив. Моя участь є, але не пряма", — додав він. За словами Азімова, йому дали команду, але він не знав, що бере участь у теракті.

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У свою чергу, представник СК заявив у суді, що слідство продовжує пошук організаторів та співучасників терористів, які влаштували вибух в петербурзькому метро.

Раніше адвокат заявив, що затриманий у Підмосков'ї Аброр Азімов визнав провину в організації теракту в петербурзькому метро.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня ФСБ РФ повідомила про затримання одного з організаторів теракту в метро Санкт-Петербурга.

У Санкт-Петербурзі 3 квітня під час відправлення поїзда метро зі станції "Сінна площа" в напрямку станції "Технологічний інститут" стався вибух. Потужність вибухового пристрою оцінили в 200-300 г в тротиловому еквіваленті.