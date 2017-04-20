Організація із заборони хімічної зброї звинуватила РФ у спробі зірвати розслідування хіматаки в Сирії

Британська делегація Організації по забороні хімічної зброї повідомила, що в ОЗХЗ більшістю голосів відкинули оновлену пропозицію Росії та Ірану з розслідування хімічної атаки в сирійському місті Хан-Шейхун. Про це йдеться у Twitter делегації.

У повідомленні зазначається, що пропозиція мала на меті підірвати роботу місії.

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«Виконавча рада ОЗХЗ більшістю голосів відкинув російську і іранську пропозицію, яка намагалась підірвати роботу місії по встановленню фактів», - йдеться в тексті повідомлення.

Як повідомляв УНІАН раніше, напад з ймовірним застосуванням хімічної зброї стався вранці 4 квітня в Ідлібі. За даними свідків, отруйний газ над містом розпорошили російські військові літаки Су, які належать повітряним силам РФ і Сирії.

5 квітня Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що кількість загиблих унаслідок можливої хімічної атаки в місті Хан-Шейхун склала 72 людини, сотні постраждали.

У відповідь на цю атаку США завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії. Пентагон заявив, що 59 крилатих ракет «Томагавк» були випущені о 4.40 за сирійським часом з есмінців у східній частині Середземного моря. Президент США Дональд Трамп пояснив, що діяв у «життєво важливих інтересах національної безпеки Америки», щоб запобігти використанню хімічної зброї. За його словами, база, з якої завдали удару, була точкою старту для хімічної атаки.