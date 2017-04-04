Після газової атаки по лікарні в сирійському Ідлібі завдано авіаудару – ЗМІ

По лікарні в сирійській провінції Ідліб, де знаходяться ймовірні жертви хімічної атаки, завдано авіаудару.

Про це повідомили арабській службі Бі-бі-сі працівники медичного закладу.

Раніше Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, що базується в Британії, повідомив, посилаючись на дані сирійських активістів, що в результаті газової атаки в Ідлібі загинуло не менше 58 людей.

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У повідомленні зазначалося, що це зробили сирійські війська або російська авіація.

Представники служби швидкої допомоги в місті Хан-Шейхун заявили, що багато постраждалих залишаються на вулицях міста, більшість з них діти. Лікарі також повідомили, що люди вмирали від задухи.

Сирійські військові заявили, що не причетні до можливої хімічної атаки.