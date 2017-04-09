Трамп заявив про можливість нових ударів по Сирії

Президент США Дональд Трамп повідомив американському Конгресу про обставини ракетного удару по Сирії й попередив про можливість нових атак «у міру потреби». Про це йдеться в оприлюдненому 8 квітня листі на ім’я спікера Палати представників Пола Раяна та тимчасового голови Сенату Орріна Хатча, передає Радіо Свобода.

«Я наказав здійснити цю акцію, щоб погіршити здатність сирійської армії проводити подальші атаки з застосуванням хімічної зброї... тим самим сприяючи стабільності в регіоні і запобігаючи погіршенню нинішньої гуманітарної катастрофи», – пояснив мотиви свого рішення президент США.

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Далі в листі він вказав, що Сполучені Штати «вживатимуть додаткових заходів, у міру потреби і доцільності, переслідуючи свої важливі національні інтереси».

Уночі 7 квітня військові США атакували десятками ракет «Томагавк» аеродром сирійських урядових військ на заході Сирії. Союзники Вашингтона у НАТО і в регіоні, зокрема й Великобританія, висловили підтримку діям США у Сирії. Росія ж, натомість, назвала дії американських військових актом агресії.