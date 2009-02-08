США вважають Абхазію і Південну Осетію частиною Грузії

США як і раніше вважають Абхазію і Південну Осетію частиною Грузії і не мають наміру визнавати їх незалежність.

Як передає ІТАР-ТАСС, цю позицію адміністрації США підтвердив віце-президент Джозеф БАЙДЕН, який виступив 7 лютого на Міжнародній конференції в Мюнхені.

"США не визнають Абхазії і Південної Осетії як незалежні держави", - сказав Дж.БАЙДЕН.

Він також зазначив, що, на думку американської адміністрації, окремі уряди не повинні поширювати свій вплив на цілі регіони і диктувати свої рішення іншим державам. "Ми не визнаємо, що сучасні держави не можуть приймати самостійні рішення", - заявив віце-президент США.