Глава Європарламенту розповів про можливе скасування виходу Британії з ЄС

Процедура виходу Великобританії з Євросоюзу може бути скасована у разі, якщо на дострокових парламентських виборах мешканці королівства оберуть новий уряд, заперечивши тим самим затвердження прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей про те, що Brexit передбачає вихід з ЄС ст. 50 Лісабонського договору «немає шляху назад».

Про це в інтерв'ю газеті The Guardian розповів президент Європарламенту Антоніо Таяні.

За його словами, у такому разі скасування Brexit «навіть не потрібно судовий розгляд». «Якщо Великобританія після виборів захоче відкликати ст. 50, то процедура дуже зрозуміла», - додав Таяні, зазначивши, що «був би дуже радий, якби Великобританія побажала залишитися».

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«Якщо завтра новий уряд Великобританії вирішить змінити свою позицію по Brexit, це можна зробити», - також повідомив він, підкресливши, що всі країни-члени Євросоюзу «будуть за, якщо Великобританія вирішить скасувати ст. 50», пише РБК.

Крім того, політик пригрозив накласти вето на будь-яку операцію з Brexit, якщо вона не буде гарантувати в повному обсязі існування у Великобританії прав громадян ЄС. Це, як пояснив глава Європарламенту, завжди буде потрапляти під юрисдикцію Європейського суду.

Раніше, 18 квітня, Тереза Мей оголосила про дострокові парламентські вибори в королівстві. Країні, як пояснила прем'єр-міністр, потрібен стабільний парламент і сильний уряд для виходу з Євросоюзу. Голосування призначене на 8 червня.