Партії в Молдові не зможуть створювати блоки на виборах

У парламентських виборах в Молдові 5 квітня 2009 р. зможуть взяти участь 28 політичних партій і громадсько-політичних рухів (ГПР). Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в Центральній виборчій комісії Молдови, до затвердженого напередодні списку партій і ГПР, які зможуть взяти участь у парламентських виборах 5 квітня 2009 р., ввійшли всі 28 партій і ГПР, зареєстрованих у Міністерстві юстиції Молдови станом на 30 січня 2009 р. Після цієї дати до реєстру партії не можуть вноситися ніякі зміни.

Нагадаємо, згідно з внесеними раніше поправками до Кодексу про вибори, політичні партії не зможуть створювати виборчі блоки на виборах. Їх можна буде формувати лише після підбиття підсумків парламентської виборчої кампанії. Крім того, парламент підвищив виборчий поріг для проходження партій з 4% до 6%.