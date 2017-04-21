Канада знову розширила санкції проти посадовців сирійського режиму Асада

Канада знову розширила санкції проти високопосадовців режиму президента Сирії Башара аль-Асада після застосування хімічної зброї проти цивільного населення. Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ Канади.

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"Канада співпрацює зі своїми союзниками, щоб припинити війну у Сирії та притягнути винних осіб до відповідальності. Сьогоднішнє повідомлення про додаткові санкції проти ключових посадовців сирійського режиму надсилає сильний, єдиний сигнал режиму Асада, що їхні військові злочини не будуть не залишаться поза увагою, і що вони понесуть відповідальність за свої дії", - наголосила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.

До санкційного списку сьогодні було додано ще 17 високопосадовців, які представляють режим Асада, та 5 юридичних суб'єктів, пов'язаних із застосуванням хімічної зброї.

У повідомленні зазначається, що розширення списку санкцій є частиною посилення міжнародного тиску на сирійський режим з метою негайного припинення постійних та жахливих атак проти сирійського народу.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня Канада запровадила санкції проти 27 сирійських посадовців після здійснення режимом президента Сирії Башара аль-Асада хімічних атак проти цивільних громадян

У 2012 році країна запровадила перші санкції проти Сирії з метою посилити тиск на Асада. Тоді до санкційного списку було включено понад 100 фізичних осіб і десятки організацій та фірм. Пізніше Канада ще кілька разів розширювала санкції проти Сирії.