Канада розширила санкції проти Сирії

Канада запровадила санкції проти 27 сирійських посадовців після здійснення режимом президента Сирії Башара аль-Асада хімічних атак проти цивільних громадян. Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ Канади.

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"Сьогоднішні нові санкції проти ключових посадовців є частиною наших постійних зусиль для посилення тиску на режим Асада, щоб зупинити насильство проти невинних цивільних дітей, жінок та чоловіків. Атаки із застосуванням хімічної зброї минулого тижня в південній частині провінції Ідліб - це воєнний злочин, і вони є неприйнятними", - наголосила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.

У повідомленні сказано, що Канада підтримує сирійський народ та співпрацює з міжнародною спільнотою, щоб знайти рішення для припинення війни у Сирії. До санкційного списку внесено додатково 27 осіб, активи яких підлягають замороженню, а ведення справ з ними забороняється.

Також відзначається, що під санкції потрапили особи, які є високопоставленими чиновниками режиму Асада.

У МЗС Канади наголосили, що внесення імен цих посадовців в санкційний список є частиною додаткового міжнародного тиску на режиму Асада з метою "негайного припинення нерозбірливого насильства проти свого народу", як це було цього місяця у випадку з хімічними атаками, а також з метою залучення режиму Асада до конструктивних переговорів.

Як повідомлялося, Канада у 2012 році запровадила перші санкції проти Сирії з метою посилити тиск на Асада. Тоді до санкційного списку було включено понад 100 фізичних осіб і десятки організацій і фірм. Пізніше Канада ще кілька разів розширювала санкції проти Сирії.