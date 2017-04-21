У Пентагоні запевнили, що російські літаки поблизу Аляски не становлять військової загрози

Цього тижня чотири рази російські військові літаки наближалися до берегів Аляски, змушуючи реагувати протиповітряні сили не лише США, але також Канади, повідомляє ТСН з посиланням на CNN.

Російські літаки не входили в повітряний простір Сполучених Штатів, але Північноамериканське командування аерокосмічної оборони висилало винищувачі F-22 для перехоплення. Канадці задіяли винищувачі CF-18s.

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У американському військовому відомстві зазначили, що ці польоти не становлять військової загрози, однак звертають увагу на високу частоту наближень російських військових літаків до американського узбережжя.

"Ми не бачили такого рівня активності протягом кількох років", - повідомив представник командування НОРАД, хоча підкреслив, що це не було чимось "безпрецедентним" або "надзвичайним".

Президенту США Дональду Трампу доповіли, що російські бомбардувальники здійснюють польоти біля Аляски. Про це заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер.