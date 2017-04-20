Біля Аляски знову зафіксували російські бомбардувальники

Біля Аляски зафіксували два російські бомбардувальники Ту-95. Про це повідомляє Fox News з посиланням на двох чиновників із США.

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Відзначається, що бомбардувальники, здатні нести ядерні заряди, пролетіли неподалік від узбережжя Аляски.

Американські винищувачі на перехоплення не піднімалися, однак був запущений літак E-3 Sentry, щоб оцінити ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, аналогічний інцидент стався в ніч на понеділок, 17 квітня. Тоді на перехоплення двох російських бомбардувальників піднялися два винищувачі ВПС США.