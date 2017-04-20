Біля Аляски знову зафіксували російські бомбардувальники
03:35, 20 квітня 2017Світ
695 0
Бомбардувальники, здатні нести ядерні заряди, пролетіли неподалік від узбережжя Аляски.
Російські бомбардувальники знову пролетіли біля Аляски / Фото worldavia.net
Біля Аляски зафіксували два російські бомбардувальники Ту-95. Про це повідомляє Fox News з посиланням на двох чиновників із США.
Читайте такожВинищувачі США перехопили російські бомбардувальники біля берегів Аляски - ЗМІ
Відзначається, що бомбардувальники, здатні нести ядерні заряди, пролетіли неподалік від узбережжя Аляски.
Американські винищувачі на перехоплення не піднімалися, однак був запущений літак E-3 Sentry, щоб оцінити ситуацію.
Як повідомляв УНІАН, аналогічний інцидент стався в ніч на понеділок, 17 квітня. Тоді на перехоплення двох російських бомбардувальників піднялися два винищувачі ВПС США.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter