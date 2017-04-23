У вірменському Гюмрі вбили російського військовослужбовця

В суботу, 22 квітня, близько 17:00 за місцевим часом в Гюмрі у Вірменії місцевий чоловік вбив російського контрактника з військової бази РФ, що дислокується у цьому місті. Правоохоронці вже затримали підозрюваного.

Про це повідомили в управлінні інформації та зв'язків з громадськістю поліції Вірменії, передає ТАСС.

"22 квітня близько 17:00 за місцевим часом недалеко від розташування військової частини цивільною особою було скоєно замах на життя військовослужбовця за контрактом російської військової бази у Вірменії. Внаслідок завданої ножової рани військовослужбовець помер на місці. Нападника затримано поліцією міста Гюмрі" , - підтвердили в Південному військовому окрузі РФ.

Зараз з'ясовують обставини і причини вбивства.

"За попередніми даними, вбивство скоєно на побутовому грунті", - додали військові.

У станції швидкої медичної допомоги Гюмрі розповіли, що до них надійшов виклик близько о 17:30. По телефону повідомили, що біля магазину "Арго" на Курській площі лежить чоловік в російській військовій формі без ознак життя. Медики, які прибули на місце, констатували смерть.