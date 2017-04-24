В Індії маоїсти вбили 24 поліцейських

Партизани-маоїсти влаштували засідку воєнізованому патрулеві у центральній Індії. Через напад ліворадикалів у понеділок, 24 квітня, загинуло щонайменше 24 поліцейських, ще шестеро - поранені, повідомляє інформаційна агенція Reuters з посиланням на місецвих чиновників, як передає DW.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді назвав напад на поліцію малодушним. "Жертва мучеників не зникне намарне", - заявив він.

Читайте такожАвтобус в Індії впав із висоти 200 метрів у річку, 44 людини загинули

Поліцейський патруль, за даними представників влади, організовував безпеку для дорожніх робіт.

Напад став одним з найсерйозніших за кількістю жертв у віддаленому лісовому регіоні штату Чхаттісґарх. Маоїсти - прихильники сформульованого Мао Цзедуном відгалуження марксизму, яке абсолютизує революційне насильство - уже кілька десятиліть ведуть підпільну боротьбу з урядом у центральній та східній Індії. Останнім часом повстанці посилюються у бідних сільськогосподарських районах, де селяни вступають у конфлікт із видобувними компаніями.