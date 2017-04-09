У Єгипті прогримів новий вибух біля християнської церкви: є жертви

У Єгипті пролунав новий вибух біля християнської церкви, цього разу у місті Александрія, там підірвався терорист-смертник. Про це повідомило державне телебачення Єгипту, передає Reuters.

В результаті вибуху загинули 2 людей і поранено 21 особу в передній частині церкви Святого Марка.

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Ніхто поки що не взяв на себе відповідальність за жоден з двох вибухів.

Як повідомляв УНІАН раніше, раніше у Єгипті у місті Танта у церкві "Мар Гиргис" прогримів вибух. Однак пізніше стало відомо, що місті пролунало два вибухи: за одними даними, він стався на площі перед коптським храмом Мар-Гиргис, за іншими - всередині собору.

Спочатку надходила інформація про п'ять загиблих і 42 поранених, проте потім ЗМІ повідомили, що жертвами вибуху стали щонайменше 16 людей.