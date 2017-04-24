У армії США припускають постачання Росією зброї талібам

Американський військовий чиновник припускає, що Росія озброює бойовиків угруповання «Талібан», як повідомляє "Радіо свобода".

Генерал Джон Ніколсон, командувач військами США в Афганістані, заявив під час спільної прес-конференції з головою Пентагону Джеймсом Меттісом, що не сперечатиметься щодо російської участі у війні в Афганістані, зокрема й щодо постачання зброї талібам.

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За словами Ніколсона, «дуже ймовірно», що бойовики пакистанської мережі «Хаккані» відповідальні за напад 21 квітня на афганську військову базу у Мазар-і Шарифі, у результаті чого загинули понад 100 афганських солдатів.

Відповідальність за цей напад взяло угруповання «Талібан».

Міністр оборони США Джеймс Меттіс 24 квітня прибув із неоголошеним візитом до Афганістану, щоб оцінити потреби у боротьбі з «Талібаном» та іншими бойовиками.

Його приїзд збігся із оголошенням про відставку міністра оборони і начальника штабу армії Афганістану після того, як минулого тижня був вчинений напад на військову базу.

За даними Міністерство оборони Афганістану, понад 100 військових загинули чи були поранені внаслідок нападу, що стався на півночі країни в місті Мазар-і Шариф, водночас посадовці у Кабулі повідомили афганській службі Радіо Свобода, Радіо Вільний Афганістан, що загинули понад 130 військових.