Атака Талібану на військову базу в Афганістані: кількість загиблих військових зросла до 140 осіб

В Афганістані в результаті нападу бойовиків з руху Талібан на військову базу в передмісті Мазарі-Шаріфа загинули щонайменше 140 осіб. Про це повідомляє Reuters, з посиланням на свої джерела.

Посадові особи говорили на умовах анонімності, оскільки уряд ще оголосять офіційні цифри втрат.

Співрозмовники Reuters не виключили, що кількість загиблих може зростати і надалі. Серед військових багато поранених.

Як повідомляв УНІАН, раніше повідомлялось, що бойовики руху Талібан вбили щонайменше 70 афганських військовослужбовців на базі в передмісті Мазарі-Шаріфа на півночі Афганістану

Таліби, в свою чергу, заявили, що використовували підривників-смертників, щоб прорвати зовнішній периметр оборони бази.