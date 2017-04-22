Атака Талібану на військову базу в Афганістані: кількість загиблих військових зросла до 140 осіб
09:41, 22 квітня 2017Світ
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Про збільшення кількості жертв повідомили посадові особи на умовах анонімності.
Афганістан / REUTERS
В Афганістані в результаті нападу бойовиків з руху Талібан на військову базу в передмісті Мазарі-Шаріфа загинули щонайменше 140 осіб. Про це повідомляє Reuters, з посиланням на свої джерела.
Посадові особи говорили на умовах анонімності, оскільки уряд ще оголосять офіційні цифри втрат.
Співрозмовники Reuters не виключили, що кількість загиблих може зростати і надалі. Серед військових багато поранених.
Як повідомляв УНІАН, раніше повідомлялось, що бойовики руху Талібан вбили щонайменше 70 афганських військовослужбовців на базі в передмісті Мазарі-Шаріфа на півночі Афганістану
Таліби, в свою чергу, заявили, що використовували підривників-смертників, щоб прорвати зовнішній периметр оборони бази.
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