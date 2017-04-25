Меркель 11 разів пояснювала Трампу основи торгівлі із ЄС та переконала у легкій угоді із США – ЗМІ

Канцлер Німеччини Анґела Меркель під час зустрічі із Дональдом Трампом 11 разів пояснювала американському президенту основи торгівлі із ЄС, так як лідер США допитувався, чи можна оформити торгову угоду із Німеччиною напряму. Про це пише The Independent з посиланням на німецького високопосадовця.

"Десять разів Трамп питав Меркель, чи можна обговорити торговельну угоду з Німеччиною. Щоразу вона відповідала: "Не можна укладати торговельну угоду з Німеччиною, лише з ЄС", - сказав посадовець, додавши "Лише після 11-ї відмови Трамп нарешті зрозумів її. Він сказав: "О, тоді ми укладемо угоду з Європою".

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Посадовець заявив, що під час зустрічі з канцлером Трамп демонстрував "базове нерозуміння" того, яким чином працює торгівля в ЄС.

За даними джерел, Меркель вдалося переконати Трампа у тому, що угоду між ЄС і США буде легко втілити у життя.