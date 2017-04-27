США провели успішні випробування міжконтинентальної ракети (відео)

Військово-повітряні сили США провели успішний випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, здатної нести ядерний заряд. Про це повідомляє Fox Business.

Як зазначає видання, пуск був проведений в умовах зростаючої напруженості з Північною Кореєю.

Ракета, що була запущена 26 квітня з бази ВПС США Ванденберг у Каліфорнії, пролетіла близько 4 200 миль на захід до полігону на Маршаллових островах.

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Як повідомляв УНІАН, представник Командування глобальних ударів ВПС США заявив, що випробування планувалися за рік і їх проведення не пов'язано із ситуацією на Корейському півострові. Запланований запуск з бази ВПС Ванденберг покликаний продемонструвати ядерні можливості США.

Варто відзначити, що Minuteman III — американська міжконтинентальна балістична ракета сімейства «Мінітмен». Стоїть на озброєнні ВПС США з 1970 року. Передбачається, що ця ракета залишиться на озброєнні ВПС США аж до 2020 року.