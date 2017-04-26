Пхеньян не виключив превентивну атаку у відповідь на політику США

Північна Корея не виключає раптову превентивну атаку на США. Про це заявили в постпреді країни в ООН, передає "РИА Новости".

«Воля КНДР непохитна в тому, щоб іти до кінця, якщо США хочуть залишатися незмінними щодо своєї конфронтаційної позиції. Наші найсерйозніші контрдії будуть включати раптову превентивну атаку в супроводі маневрів на землі, на морі, під водою і в повітрі, а також інші методи», — йдеться в заяві постійного представництва КНДР.

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Як наголошується, в Пхеньяні запевняють, що «миролюбна соціалістична держава цінує стабільний мир», але не буде намагатися уникнути війни.

«КНДР відповість на тотальну війну повномасштабною війною, ядерної війною з ядерними ударами в своєму стилі і, звісно, переможе в смертельно небезпечній боротьбі з американськими імперіалістами», — свідчить заява.

Раніше КНДР пригрозила Австралії ядерної ракетою за «сліпе потурання США».