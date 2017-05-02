В ООН висловили занепокоєння через масові арешти і звільнення в Туреччині

Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн висловив занепокоєння через масові арешти і звільнення в Туреччині, передає Радіо Свобода.

За його словами, малоймовірно, що переслідування підозрюваних у причетності до спроби військового перевороту законні.

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Напередодні стало відомо, що влада Туреччини звільнила ще майже чотири тисячі держслужбовців і військових. Усіх затриманих підозрюють у причетності до минулорічного путчу.

Нагадаємо, в Туреччині заарештовано понад 40 тисяч підозрюваних у причетності до спроби державного перевороту 15 липня 2016 року. Тоді загинули близько 270 осіб, десятки тисяч людей були звільнені з роботи. Також 29 квітня турецька влада заблокувала доступ до Вікіпедії. На думку Анкари, у матеріалах ресурсу йдеться про зв'язки Туреччини з терористами. Представники інтернет-енциклопедії відмовилися видалити цей контент.

В організації спроби перевороту влада звинувачує релігійного проповідника Фетхуллаха Гюлена. Сам Гюлен відкидає свою причетність і засуджує спробу перевороту.