Wikipedia відмовилася називати Ердогана "диктатором"

Після оголошення результатів референдуму про зміни до конституції, що підсилюють владу Реджепа Ердогана, один з користувачів інтернет-енциклопедії Wikipedia вирішив голосно заявити про свою думку щодо цього голосування. У першому реченні статті про Ердогана у Wikipedia слово «президент» він замінив на «диктатор». Над фото Ердогана в англійській версії також залишається позначка «його величність». Про це повідомляє «Німецька хвиля».

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Скріншоти зі сторінки швидко поширилися по соцмережам, незважаючи на те, що команда «Вікіпедії» видалила цю зміну і закрила статтю від редагування незареєстрованими користувачами на тиждень.

Someone has changed #Erdogan's title to "dictator" on his Wikipedia page #Turkeyreferendumpic.twitter.com/z0tZ0w96d6 — Francisco Perez (@FranciscoJPGz) Квітень 16, 2017

Як повідомлялося,на референдумі 16 квітня зміни в турецьку конституцію, які суттєво розширюють повноваження президента країни, підтримали трохи більше 51% виборців. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вже заявив, що планує відновити в країні смертну кару.