Американські військові завершили розгортання системи ПРО у Південній Кореї

Американські військові завершили розгортання протиракетного комплексу Thaad в Південній Кореї, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Можливості пускових установок і обладнання протиракетних систем THAAD перехоплювати північнокорейські ракети поки є обмеженими, заявили у Пентагоні.

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На приведення системи у повну боєздатність знадобиться ще кілька місяців.

Американські військові оголосили про прибуття системи в Південну Корею на початку березня на наступний день після того, як Північна Корея запустила чотири балістичні ракети.

Комплекс THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) може знищувати балістичні ракети малої і середньої дальності в радіусі до 200 кілометрів і на висоті до 150 кілометрів.

Раніше дані системи були розміщені на Гаваях і острові Гуам у Тихому океані для запобігання загроз з боку КНДР. Рішення про розгортання цієї системи у Південній Кореї було прийнято в липні 2016 року. Це викликало протести Росії, Китаю і КНДР.