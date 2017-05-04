Американські ВПС перехопили бомбардувальники і винищувачі Росії біля Аляски

Два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 у супроводі двох винищувачів Су-35 вранці в четвер вторглися в зону ВВС Аляски.

Про це повідомляє Fox News з посиланням на представників Пентагону.

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Два американські винищувачі F-22, які здійснювали рутинне патрулювання в регіоні, перехопили російські військові літаки.

Відзначається, що американські ВПС вперше помітили новітні російські винищувачі Су-35 поблизу Аляски.

Винищувачі були без зброї і перебували в міжнародному повітряному просторі.

Минулого місяця російські бомбардувальники фіксували біля узбережжя Аляски протягом чотирьох днів – вперше з 2014 року.