Американські ВПС перехопили бомбардувальники і винищувачі Росії біля Аляски
19:30, 04 травня 2017Світ
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Американські ВПС вперше помітили новітні російські винищувачі Су-35 поблизу Аляски.
ВПС США уперше помітили новітні російські винищувачі Су-35 поблизу Аляски / nnm.me
Два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 у супроводі двох винищувачів Су-35 вранці в четвер вторглися в зону ВВС Аляски.
Про це повідомляє Fox News з посиланням на представників Пентагону.
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Два американські винищувачі F-22, які здійснювали рутинне патрулювання в регіоні, перехопили російські військові літаки.
Відзначається, що американські ВПС вперше помітили новітні російські винищувачі Су-35 поблизу Аляски.
Винищувачі були без зброї і перебували в міжнародному повітряному просторі.
Минулого місяця російські бомбардувальники фіксували біля узбережжя Аляски протягом чотирьох днів – вперше з 2014 року.
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