У передмісті Мадрида стався вибух на хімзаводі, є постраждалі (фото)

У передмісті іспанської столиці Мадрида - Арганда-дель-Рей - на хімічному заводі сталися три вибухи. Про це повідомляє ТСН з посиланням на Rappler.

Завод належить компанії Requimsa і займається утилізацією небезпечних відходів та регенерацією розчинників.

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30 осіб отримали поранення, серед них - двоє з опіками і один із розбитим тазом. У районі, де розташовується завод, евакуювали школи.

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Після вибухів над містом здійнявся стовп чорного диму, однак після дослідження повітря в районі інциденту, стало відомо, що ризику токсичного отруєння немає.

Нагадаємо, 23 лютого в Узбекистані стався вибух на хімічному заводі "Ферганаазот". Інцидент стався при проведенні ремонтно-монтажних робіт в аміачному цеху.