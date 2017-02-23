В Узбекистані пролунав вибух на хімзаводі, є жертви

21:53, 23 лютого 2017
Світ
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23 лютого в Узбекистані стався вибух на хімічному заводі "Ферганаазот".

На хімзаводі в Узбекистані стався вибух / azot.uz

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з надзвичайних ситуацій Узбекистану.

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"У місті Фергана Ферганської області на ВАТ "Ферганаазот" о 16:30 при проведенні ремонтно-монтажних робіт в аміачному цеху стався вибух. Є жертви", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що була створена урядова комісія з розслідування причин і обставин події, а також з надання всієї необхідної допомоги сім'ям постраждалих.

Нагадаємо, на початку лютого стався вибух у машинному залі АЕС "Фламанвіль" на північно-заході Франції.

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Теги: #вибух#Узбекистан