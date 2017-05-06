Українська розвідка назвала можливу причину затоплення російського корабля у Чорному морі

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України вважають, що реальною причиною затоплення військового корабля «Лиман» Чорноморського флоту РФ у Чорному морі може бути непрофесіоналізм та недбалість екіпажу.

Про це повідомляється на сторінці ГУР Міноборони у Facebook.

«За поширеною раніше російськими ЗМІ інформацією, інцидент стався через складні погодні умови. Така версія російської пропаганди спрямована на недопущення зниження іміджу ВМФ РФ і розвіювання міфу про непереможність та боєздатність російських ЗС», - йдеться у повідомленні.

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У розвідці зауважили, що корабель "Лиман“ пройшов модернізацію та був переобладнаний найновітнішими розвідувальними та навігаційними засобами. «Тому єдиною реальною причиною затоплення може бути непрофесіоналізм та недбалість екіпажу корабля», - вважають у відомстві.

Також у розвідці підкреслили, що у південно-західній частині акваторії Чорного моря - районі затоплення «Лиману» - перебуває група кораблів військового флоту Росії, яка патрулює район і визначає місцезнаходження уламків. «Командуванню Чорноморського флоту заборонено надавати представникам ЗМІ будь-які коментарі з приводу інциденту, особливо напередодні проведення святкових заходів 9 травня», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше у російському оборонному відомстві заявили, що 27 квітня у Чорному морі, біля протоки Босфор, після зіткнення з судном «Ашот-7»затонув дослідницький корабель ЧФ РФ «Лиман». Внаслідок аварії члени екіпажу російського корабля не постраждали.