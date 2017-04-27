Аварія російського корабля біля берегів Туреччини: рятувальники знайшли всіх членів екіпажу

Всі члени екіпажу російського судна Чорноморського флоту РФ "Лиман", яке зіткнулося із іншим кораблем в Чорному морі, врятовані. Про це повідомляють РИА Новини.

Членів екіпажу російського корабля врятувала берегова охорона Стамбула

Як повідомляв УНІАН раніше, Міноборони Росії повідомило, що дослідницьке судно Чорноморського флоту РФ "Лиман" отримало пробоїну після зіткнення з іншим кораблем в Чорному морі біля берегів Стамбула.

Турецькі ЗМІ передавали, що катери берегової охорони Туреччини прибули до місця зіткнення суден. 15 російських військових зникли безвісти.