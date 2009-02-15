Ракетоносець ВМС США зіткнувся з японським судном

Військовий корабель ВМС США зіткнувся з японським прогулянковим судном в порту Йокосука на південь від Токіо, повідомляє ресурс NavyTimes з посиланням на представників японської берегової охорони.

Відомо, що японське судно стояло на якорі, на борту його четверо чоловіків ловили рибу. Імовірно, судно зіткнулося з американським ракетоносцем Lassen.

В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Газета.ру